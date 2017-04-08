Л.Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-При Китая в Формуле-1

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48615 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104391 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160538 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118375 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117649 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113157 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104688 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154702 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Л.Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-При Китая в Формуле-1

Л.Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-При Китая в Формуле-1

Киев  •  УНН

 • 8430 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Гонщик "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон победил в квалификации второго Гран-При сезона Формулы-1, который проходит в Китае, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Пилот "Мерседес" показал время лучшего круга - 1:31,678 минуты и почти на две десятых опередил лидера "Феррари" Себастьяна Феттеля. Третьим квалифицировался напарник Л.Хэмилтон - Валттери Боттас (+187 секунды отставания), а на четвертой позиции заезды завершил второй представитель "Феррари" финн Кими Райкконен (+0,462 с). Пятерку сильнейших замкнул пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо (+1,355).

Одним из главных событий квалификации стала авария гонщика команды "Заубер" Антонио Джовинаццо под занавес первого сегмента. Итальянец достаточно сильно пострадал от столкновения с барьерами. Пилот зацепил искусственную траву, отчего тут же потерял контроль над машиной.

Кроме того отметим, что гонщики Ромен Грожан ("Хаас") и Джолион Палмер ("Рено") получили штрафы в пять стартовых позиций за превышение скорости в режиме желтых флагов по ходу квалификации Гран-при Китая.

Примечательно, что Л.Хэмилтон наибольшее количество раз выигрывал гонки в истории Гран-При Китая - 4 титула. У ближайших преследователей Фернандо Алонсо и Нико Росберга - по две победы.

Отметим, что завтра состоятся основные гонки Гран-При Китая.

Как сообщал УНН, триумфатором первого Гран-При сезона (Австралии) стал С.Феттель.

Украинские Национальные Новости

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