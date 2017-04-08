Л.Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-При Китая в Формуле-1
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Гонщик "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон победил в квалификации второго Гран-При сезона Формулы-1, который проходит в Китае, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Пилот "Мерседес" показал время лучшего круга - 1:31,678 минуты и почти на две десятых опередил лидера "Феррари" Себастьяна Феттеля. Третьим квалифицировался напарник Л.Хэмилтон - Валттери Боттас (+187 секунды отставания), а на четвертой позиции заезды завершил второй представитель "Феррари" финн Кими Райкконен (+0,462 с). Пятерку сильнейших замкнул пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо (+1,355).
Одним из главных событий квалификации стала авария гонщика команды "Заубер" Антонио Джовинаццо под занавес первого сегмента. Итальянец достаточно сильно пострадал от столкновения с барьерами. Пилот зацепил искусственную траву, отчего тут же потерял контроль над машиной.
Кроме того отметим, что гонщики Ромен Грожан ("Хаас") и Джолион Палмер ("Рено") получили штрафы в пять стартовых позиций за превышение скорости в режиме желтых флагов по ходу квалификации Гран-при Китая.
Примечательно, что Л.Хэмилтон наибольшее количество раз выигрывал гонки в истории Гран-При Китая - 4 титула. У ближайших преследователей Фернандо Алонсо и Нико Росберга - по две победы.
Отметим, что завтра состоятся основные гонки Гран-При Китая.
Как сообщал УНН, триумфатором первого Гран-При сезона (Австралии) стал С.Феттель.