Л.Хемілтон став переможцем кваліфікації Гран-Прі Китаю у Формулі-1

Пілот "Мерседес" показав час найкращого кола – 1:31,678 хвилини і майже на дві десятих випередив лідера "Феррарі" Себастьяна Феттеля. Третім кваліфікувався напарник Л.Хемілтона - Валттері Боттас (+187 секунди відставання), а на четвертій позиції заїзди завершив другий представник "Феррарі" фін Кімі Райкконен (+0,462 с). П'ятірку найсильніших замкнув пілот "Ред Булл" Даніель Ріккардо (+1,355).

Однією з головних подій кваліфікації стала аварія гонщика команди "Заубер" Антоніо Джовінаццо під завісу першого сегмента. Італієць досить сильно постраждав від зіткнення з бар'єрами. Пілот зачепив штучну траву, через що тут же втратив контроль над машиною.

Окрім того зазначимо, що гонщики Ромен Грожан ("Хаас") і Джоліон Палмер ("Рено") отримали штрафи в п'ять стартових позицій за перевищення швидкості в режимі жовтих прапорів по ходу кваліфікації Гран-прі Китаю.

Примітно, що Л.Хемілтон найбільше разів вигравав гонки в історії Гран-Прі Китаю – 4 титули. У найближчих переслідувачів Фернандо Алонсо і Ніко Росберга – по дві звитяги.

Зауважимо, що завтра відбудеться основні перегони Гран-Прі Китаю.

Як повідомляв УНН, тріумфатором першого Гран-Прі сезону (Австралії) став С.Феттель.