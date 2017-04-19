Л.Енрике об игре с "Ювентусом": наша задача - забить пять голов

“В целом ситуация очень похожа на дуэль с "ПСЖ". С теоретической точки зрения, нам нужно забивать меньше — не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у "Ювентуса" голевые моменты обязательно будут, так что наша задача — забить пять”, - подчеркнул Л.Енрике.

Также испанский специалист считает, что после первого забитого мяча команде станет легче: “если удастся забить быстрый гол, атмосфера на "Камп Ноу" приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один — атаковать, атаковать, атаковать. Потом немного отдохнуть и снова идти в наступление”.

Кроме того Л.Енрике прислал месседж болельщикам каталонского клуба: “Не идите на 80-й минуте, потому что вы точно пропустите нечто важное. Это еще один вечер, когда нужно вершить историю”.

Напомним, что " Барселона " преодолела барьер 1/8 финала, хотя уступила “Пари Сен-Жермен” в первом матче со счетом 0:4.