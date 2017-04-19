Л.Енрике об игре с "Ювентусом": наша задача - забить пять голов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23709 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86509 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144077 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112161 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113688 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110730 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102932 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103214 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Л.Енрике об игре с "Ювентусом": наша задача - забить пять голов

Л.Енрике об игре с "Ювентусом": наша задача - забить пять голов

Киев  •  УНН

 • 11022 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Наставник каталонской "Барселоны" Луис Энрике перед ответным матчем с туринским "Ювентусом" рассказал о задачах, стоящих перед футболистами испанского клуба после поражения в Италии со счетом 0:3, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“В целом ситуация очень похожа на дуэль с "ПСЖ". С теоретической точки зрения, нам нужно забивать меньше — не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у "Ювентуса" голевые моменты обязательно будут, так что наша задача — забить пять”, - подчеркнул Л.Енрике.

Также испанский специалист считает, что после первого забитого мяча команде станет легче: “если удастся забить быстрый гол, атмосфера на "Камп Ноу" приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один — атаковать, атаковать, атаковать. Потом немного отдохнуть и снова идти в наступление”.

Кроме того Л.Енрике прислал месседж болельщикам каталонского клуба: “Не идите на 80-й минуте, потому что вы точно пропустите нечто важное. Это еще один вечер, когда нужно вершить историю”.

Напомним, что " Барселона " преодолела барьер 1/8 финала, хотя уступила “Пари Сен-Жермен” в первом матче со счетом 0:4.

Украинские Национальные Новости

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