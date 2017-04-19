Л.Енріке про гру з "Ювентусом": наше завдання - забити п'ять голів

"У цілому ситуація дуже схожа на дуель з "ПСЖ". З теоретичної точки зору, нам потрібно забивати менше - не чотири голи, а три, якщо ми хочемо зрівняти рахунок за сумою двох зустрічей. Але я думаю, що у "Ювентуса" гольові моменти обов'язково будуть, так що наше завдання - забити п'ять", - наголосив Л.Енріке.

Також іспанський фахівець вважає, що після першого забитого м'яча команді стане легше: "якщо вдасться забити швидкий гол, атмосфера на "Камп Ноу" призведе до другого, а третій вже трапиться сам собою. В даний момент втрачати нам нічого. Варіант тільки один - атакувати, атакувати, атакувати. Потім трохи перепочити і знову йти в наступ".

Окрім того Л.Енріке надіслав меседж уболівальникам каталонського клубу: "не йдіть на 80-й хвилині, тому що ви точно пропустите дещо важливе. Це ще один вечір, коли потрібно вершити історію".

Нагадаємо, що "Барселона" подолала бар'єр 1/8 фіналу, хоча поступилася "Парі Сен-Жермен" у першому матчі з рахунком 0:4.