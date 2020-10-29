Билеты на проезд в первом классе "Интерсити+" подешевеют с ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. С 1 ноября билеты на проезд в вагонах 1-го класса в "Интерсити+" внутреннего сообщения подешевеют на 15%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Укрзализныця с 1 ноября 2020 года уменьшает стоимость проезда в вагонах 1-го класса скоростных поездов "Интерсити+" на 15% во внутреннем сообщении", - сказал исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Он отметил, что стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. В частности, дешевле пользоваться вагоном 1-го класса скоростного поезда во вторник, дороже - в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов в обе стороны действует скидка 10%.
Указано, что больше всего пассажиры поездов "Интерсити+" смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1-го класса, если будут покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда.
"Всего в Укрзализныци уверены, что после действия 15% скидки, стоимость проезда в вагонах 1-го класса "Интерсити +" станет более конкурентной за авиатранспорт", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, с 25 октября поезда Укрзализныци курсируют по зимнему графику.