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Билеты на проезд в первом классе "Интерсити+" подешевеют с ноября

Билеты на проезд в первом классе "Интерсити+" подешевеют с ноября

Киев  •  УНН

 • 22948 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. С 1 ноября билеты на проезд в вагонах 1-го класса в "Интерсити+" внутреннего сообщения подешевеют на 15%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця с 1 ноября 2020 года уменьшает стоимость проезда в вагонах 1-го класса скоростных поездов "Интерсити+" на 15% во внутреннем сообщении", - сказал исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Он отметил, что стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. В частности, дешевле пользоваться вагоном 1-го класса скоростного поезда во вторник, дороже - в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов в обе стороны действует скидка 10%.

Указано, что больше всего пассажиры поездов "Интерсити+" смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1-го класса, если будут покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда.

"Всего в Укрзализныци уверены, что после действия 15% скидки, стоимость проезда в вагонах 1-го класса "Интерсити +" станет более конкурентной за авиатранспорт", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, с 25 октября поезда Укрзализныци курсируют по зимнему графику.

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