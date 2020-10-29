Квитки на проїзд у першому класі "Інтерсіті+" подешевшають з листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З 1 листопада квитки на проїзд у вагонах 1-го класу в "Інтерсіті+" внутрішнього сполучення подешевшають на 15%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Укрзалізниця з 1 листопада 2020 року зменшує вартість проїзду у вагонах 1 класу швидкісних поїздів "Інтерсіті+" на 15% у внутрішньому сполученні", - сказав виконуючий обов’язки члена правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Він зазначив, що вартість проїзду буде змінюватися не лише залежно від дати, а й дня тижня, у який пасажир здійснює подорож. Зокрема, дешевше користуватися вагоном 1-го класу швидкісного поїзда у вівторок, дорожче — у п’ятницю, оскільки діють різні коефіцієнти індексації тарифів. Крім того, при купівлі квитків у обидві сторони діє знижка 10%.
Вказано, що найбільше пасажири поїздів "Інтерсіті+" зможуть заощадити на вартості проїзду у вагонах 1-го класу, якщо купуватимуть квитки за 30 діб до дати відправлення поїзду.
“Загалом в Укрзалізниці впевнені, що після дії 15% знижки, вартість проїзду у вагонах 1-го класу "Інтерсіті+" стане конкурентнішою за авіатранспорт", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, з 25 жовтня поїзди Укрзалізниці курсують за зимовим графіком.