Курт Волкер посетит Украину в конце апреля-начале мая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер планирует осуществить свой седьмой визит в Украину в конце апреля-начале мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.
“Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть на зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить”, — сказал Волкер.
Спецпредставитель также заявил, что он доволен тем, как Запад поддерживает Украину, но не доволен тем, что нет соответствующих шагов от России.
Он также прокомментировал встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которую Трамп предложил во время недавнего телефонного разговора.
“Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством”, - сказал Волкер.
Напомним, после назначения на должности Государственного секретаря США Майка Помпео миссия специального представителя в Украине Курта Волкера станет больше жестче и по поддержке Украины, и по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.