Курт Волкер відвідає Україну в кінці квітня-початку травня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер планує здійснити свій сьомий візит в Україну в кінці квітня-початку травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.
“Я хочу відвідати східну частину країни, щоб подивитися на зону конфлікту з української сторони. Хочу зустрітися з українськими колегами у Києві, але до цього дуже хотілося б почути відповідь від Росії і зрозуміти про що ми можемо говорити”, — сказав Волкер.
Спецпредставник також заявив, що він задоволений тим, як Захід підтримує Україну, але не задоволений тим, що немає відповідних кроків від Росії.
Він також прокоментував зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, яку Трамп запропонував під час нещодавньої телефонної розмови.
“Ми вже працюємо над цим. Ми вже перебуваємо в постійному контакті з Білим будинком по Україні. Ми маємо дуже чітку позицію. Працюємо дуже тісно з нашими союзниками і друзями в Європі, а також з українським урядом”, — сказав Волкер.
Нагадаємо, після призначення на посаді Державного секретаря США Майка Помпео місія спеціального представника в Україні Курта Волкера стане більше жорсткішою і щодо підтримки України, і щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.