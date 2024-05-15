Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР

Курсант Одесской военной академии погиб во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом, что стало поводом для расследования возможной халатности, сообщили в Государственном бюро расследований в среду, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели курсанта одесской Военной академии во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом", - сообщили в ГБР.

Как указано, трагедия случилась 14 мая 2024 года на базе одного из украинских аэродромов.

"Тренировочный прыжок курсант 2 курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров. По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. Юношу начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться. 19-летний парень погиб сразу на месте происшествия", - сообщили в ГБР, выразив искренние соболезнования семье и однокурсникам погибшего.

Как отмечается, следствие будет проверять, "происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время проведения учебно-тренировочных прыжков, экспертиза установит, был ли правильно уложен парашют". Это уже был 12-й прыжок юноши за период обучения, указали при этом в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: халатное отношение к военной службе, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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