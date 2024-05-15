Курсант загинув під час стрибка з парашутом, розпочато розслідування - ДБР
Київ • УНН
Курсант 2-го курсу Одеської військової академії загинув під час тренувального стрибка з парашутом, повідомили у ДБР, бюро розпочало розслідування
Курсант Одеської військової академії загинув під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом, що стало приводом для розслідування можливої недбалості, повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, пише УНН.
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"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом", - повідомили у ДБР.
Як вказано, трагедія трапилася 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів.
"Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів. За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися.19-річний хлопець загинув одразу на місці події", - повідомили у ДБР, висловивши щирі співчуття родині та однокурсникам загиблого.
Як зазначається, слідство перевірятиме, чи "відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут". Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання, вказали при цьому у ДБР.
Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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