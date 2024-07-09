Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,7000 грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,70 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,07 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 40,50 в банках.

- Евро можно купить за 44,50 грн, а продать за 43,80 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,94-41,05 грн, а евро - по 44,40-44,53 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,72-40,74 грн/долл. для доллара и 44,15-44,16 грн/евро для евро.

Напомним

Нацбанк сообщал, что международные резервы Украины на начало июля составляли 37,9 млрд долл., уменьшившись за месяц на 2,9%