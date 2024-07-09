Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,7000 грн./доллар США и 44,07 грн./евро, девальвировав гривну как по отношению к доллару, так и к евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,7000 грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,70 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,07 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 40,50 в банках.
- Евро можно купить за 44,50 грн, а продать за 43,80 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,94-41,05 грн, а евро - по 44,40-44,53 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 40,72-40,74 грн/долл. для доллара и 44,15-44,16 грн/евро для евро.
Напомним
Нацбанк сообщал, что международные резервы Украины на начало июля составляли 37,9 млрд долл., уменьшившись за месяц на 2,9%