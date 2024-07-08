Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 40,5420 грн/долл. и 43,86 грн/евро, при этом курс доллара остался неизменным, а евро подорожал.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,5420 грн/долл., сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,54 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,86 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 40,45 в банках.
- Евро можно купить за 44,30 грн, а продать за 43,70 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,87-40,96 грн, а евро - по 44,30-44,45 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 40,58-40,6 грн/долл. для доллара и 43,89-43,90 грн/евро для евро.
Напомним
Долг Украины перед Международным валютным фондом вырос на 13,85 млрд долларов, что сделало ее второй в списке должников после Аргентины.