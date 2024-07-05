Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,5458 грн/долл., что укрепило гривну на 21 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,54 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,78 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,00 грн, а продать за 40,60 в банках.

- Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,65 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,79-40,88 грн, а евро - по 44,10-44,25 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,49-40,51 грн/долл. для доллара и 43,74-43,75 грн/евро для евро.

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что доверие украинцев к национальной валюте укрепилось. Несмотря на войну удалось переломить тренд на сокращение объемов срочных депозитов населения.