Курс валют на 4 ноября: доллар и евро растут: доллар и евро растут
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2891 грн/долл., что на 7 копеек больше. В банках и обменниках доллар торгуется в пределах 41,15-41,60 грн, евро - 44,75-45,25 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2891 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,96 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,15 в банках;
- Евро можно купить за 45,25 грн, а продать за 44,75 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,55 - 41,58 грн, а евро - по 45,12 - 45,25 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,33 - 41,35 грн/долл. для доллара и 44,87-44,87 грн/евро для евро.
Напомним
Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней «еПоддержки», на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.