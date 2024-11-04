Курс валют на 4 ноября: доллар и евро растут: доллар и евро растут

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 101288 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 147217 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2891 грн/долл., что на 7 копеек больше. В банках и обменниках доллар торгуется в пределах 41,15-41,60 грн, евро - 44,75-45,25 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2891 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,96 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

  • Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,15 в банках;
  • Евро можно купить за 45,25 грн, а продать за 44,75 грн в банках; 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,55 - 41,58 грн, а евро - по 45,12 - 45,25 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,33 - 41,35 грн/долл. для доллара и 44,87-44,87 грн/евро для евро.

Напомним 

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней «еПоддержки», на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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