Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,9034 грн/долл., что укрепило ее на 2 копейки, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,90 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,12 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,20 грн, а продать за 38,80 в банках.

- Евро можно купить за 42,80 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,10-39,25 грн, а евро - по 42,62-42,86 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,13-38,16 грн/долл. для доллара и 42,32-42,35 грн/евро для евро.

Напомним,

Национальный банк Украины внес изменения в нормативно-правовые акты по защите прав потребителей, обязав финансовые учреждения предоставлять потребителям больше информации до и после проведения операций, в частности о порядке погашения кредита и детали выполнения договора.