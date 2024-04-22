Курс валют на 22 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,7879грн/долл., что девальвировало гривну на 18 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,78 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,38 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 40,10 грн, а продать за 39,60 в банках.

- Евро можно купить за 43,10 грн, а продать за 42,30 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,90-40,10 грн, а евро - по 42,90-43,10 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,91-39,95 грн/долл. для доллара и 42,57-42,60 грн/евро для евро.

Напомним

США призывают ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы максимизировать средства, которые могут быть одолжены Украине, потенциально до 50 миллиардов долларов этим летом, путем выпуска облигаций или займов, которые будут погашаться за счет процентов от этих активов.