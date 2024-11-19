Курс валют на 19 ноября: доллар и евро растут в цене

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3715 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,63 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 44,15 грн, а продать за 43,60 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,60-41,67 грн, а евро - по 44,00-44,20 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,39 грн/долл. для доллара и 43,70-43,73 грн/евро для евро.

Напомним

Аналитики считают, что к декабрю 2025 года, цена на золото вырастет до $3000 за унцию.