Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6037 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,60 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,27 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,89 грн, а продать за 39,40 в банках.

- Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,85-40,00 грн, а евро - по 42,85-43,02 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,62-39,65 грн/долл. для доллара и 42,20-42,22 грн/евро для евро.

Напомним

На следующей неделе Европейский Союз, как ожидается, выделит еще 1,5 миллиарда евро помощи Украине в рамках Ukraine Facility в дополнение к 4,5 миллиардам евро, уже предоставленных ранее.