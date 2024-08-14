Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,3464 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,34 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,19 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,10 в банках.

- Евро можно купить за 45,50 грн, а продать за 44,90 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, а евро - по 45,30-45,43 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,37 грн/долл. для доллара и 45,33-45,44 грн/евро для евро.

Напомним

Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, средства будут направлены на социальные и гуманитарные программы, а до конца года ожидается еще один транш помощи.