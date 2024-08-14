Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,3464 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек. На межбанке доллар торгуется по 41,35-41,37 грн, евро - по 45,33-45,44 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,3464 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,34 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,19 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,10 в банках.
- Евро можно купить за 45,50 грн, а продать за 44,90 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, а евро - по 45,30-45,43 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,37 грн/долл. для доллара и 45,33-45,44 грн/евро для евро.
Напомним
Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, средства будут направлены на социальные и гуманитарные программы, а до конца года ожидается еще один транш помощи.