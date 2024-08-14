Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  100992 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  105928 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  107730 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  101961 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  81841 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  153024 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  188580 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  175421 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  198173 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  194787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  43417 просмотра
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  57676 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  54803 просмотра
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  100227 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа 2024, 03:11  •  103732 просмотра
Актуальное
Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 06:11  •  11388 просмотра

Read in English

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,3464 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек. На межбанке доллар торгуется по 41,35-41,37 грн, евро - по 45,33-45,44 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,3464 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,34 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,19 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,10 в банках.

- Евро можно купить за 45,50 грн, а продать за 44,90 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, а евро - по 45,30-45,43 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,37 грн/долл. для доллара и 45,33-45,44 грн/евро для евро.

Напомним

Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, средства будут направлены на социальные и гуманитарные программы, а до конца года ожидается еще один транш помощи.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
  •  9238 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
  •  12963 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
  •  26559 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  108922 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  105375 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  106317 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  92764 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  61443 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  66729 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
13 августа 2024, 06:59  •  67920 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Популярные

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  81841 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  101961 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  107730 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  105928 просмотра
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  100992 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  153024 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  188580 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  175421 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  198173 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  194787 просмотра

Война

Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

  •  3911 просмотра
Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

  •  6222 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

  •  9967 просмотра
Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

  •  10274 просмотра
В Кировоградской областью ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

В Кировоградской областью ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

  •  16098 просмотра

политика

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  9285 просмотра
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
Эксклюзив

  •  12994 просмотра
Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

  •  24593 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  55938 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  81870 просмотра

Война

Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

  •  3911 просмотра
Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

  •  6222 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

  •  9967 просмотра
Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

  •  10274 просмотра
В Кировоградской областью ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

В Кировоградской областью ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

  •  16098 просмотра

политика

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  9285 просмотра
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
Эксклюзив

  •  12994 просмотра
Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

  •  24593 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  55938 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  81870 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  39176 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  145259 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  146691 просмотра

Экономика

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

  •  12005 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  101963 просмотра
В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

  •  27777 просмотра
Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

  •  101767 просмотра
Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

  •  40501 просмотра

Киев

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  17138 просмотра
В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  32269 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  32497 просмотра
Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  34649 просмотра
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

13 августа 2024, 03:42  •  61812 просмотра