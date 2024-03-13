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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

Киев  •  УНН

13 марта 2024, 07:51  •  4005 просмотра

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Национальный банк Украины девальвировал гривну на 10 копеек, установив официальный курс на уровне 38,4924 UAH/USD.

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,4924 грн/долл., что девальвировало ее на 10 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,49 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,04 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:30 утра:

- Доллар можно купить за 38,80 грн, а продать за 38,30 в банках.

- Евро можно купить за 42,35 грн, а продать за 41,75 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,72-38,90 грн, а евро - по 42,30-42,55 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,56-38,6 грн/долл. для доллара и 42,10-42,13 грн/евро для евро.

Напомним,

Чистая продажа долларов Национальным банком Украины снизилась до 133,69 млн долларовв, что является самым низким показателем за 11 месяцев, поскольку продажа иностранной валюты сократилась более чем вдвое, тогда как покупка осталась на высоком уровне. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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