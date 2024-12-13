Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,6588 грн/долл., что на 4 копейки ниже. Евро установлен на уровне 43,70 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,60-41,62 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6588 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,65 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,70 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,50 в банках.
Евро можно купить за 44,39 грн, а продать за 43,50 грн в банках.
В обменниках доллар торгуется по курсу 41,75-41,80 грн, а евро - по 44,00 -44,19 грн.
На межбанке курсы составляют соответственно 41,60 - 41,62 грн/долл. для доллара и 43,74-43,75 грн/евро для евро.
Напомним,
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 13,5%.