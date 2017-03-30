Курс на импортозамещение позволит получить национальный продукт - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Избранный Кабинетом Министров Украины курс на импортозамещение, развитие собственной промышленности и сохранения максимальной локализации производства позволит получить национальный продукт, добавленная стоимость которого будет создаваться в государстве. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод", передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Моя задача - максимальная добавленная стоимость. Продукция должна создаваться в Украине. Если мы просто берем сеем зерно, потом его собираем, переваливаем его в портах, и потом вывозим как сырье, это сдерживает наш экономический рост. Нам нужна готовая украинская продукция", - подчеркнул В.Гройсман.
Он отметил, что в стране есть примеры предприятий, где 100% локализация производства обеспечивает тысячи рабочих мест, реальную работу и заработную плату. И именно на таких предприятиях, подчеркнул глава правительства, создается национальный продукт.
Осматривая цеха бронетанкового завода, В.Гройсман подчеркнул, что именно политика импортозамещения и развития украинской промышленности, позволила житомирском оборонному предприятию нарастить заказ в 2,5 раза.
В.Гройсман напомнил, что 2016 Правительству удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, восстановить рост - почти 5% по итогам 4 квартала прошлого года. Это, в свою очередь, позволило вдвое поднять минимальную заработную плату, увеличить выплаты врачам на 30% и учителям - на 50%.
Как сообщал УНН, Премьер выступил за модернизацию системы электронного декларирования.