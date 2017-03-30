Курс на импортозамещение позволит получить национальный продукт - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48485 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160492 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118346 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117629 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113149 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104683 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154678 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Курс на импортозамещение позволит получить национальный продукт - В.Гройсман

Курс на импортозамещение позволит получить национальный продукт - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 8905 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Избранный Кабинетом Министров Украины курс на импортозамещение, развитие собственной промышленности и сохранения максимальной локализации производства позволит получить национальный продукт, добавленная стоимость которого будет создаваться в государстве. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод", передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Моя задача - максимальная добавленная стоимость. Продукция должна создаваться в Украине. Если мы просто берем сеем зерно, потом его собираем, переваливаем его в портах, и потом вывозим как сырье, это сдерживает наш экономический рост. Нам нужна готовая украинская продукция", - подчеркнул В.Гройсман.

Он отметил, что в стране есть примеры предприятий, где 100% локализация производства обеспечивает тысячи рабочих мест, реальную работу и заработную плату. И именно на таких предприятиях, подчеркнул глава правительства, создается национальный продукт.

Осматривая цеха бронетанкового завода, В.Гройсман подчеркнул, что именно политика импортозамещения и развития украинской промышленности, позволила житомирском оборонному предприятию нарастить заказ в 2,5 раза.

В.Гройсман напомнил, что 2016 Правительству удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, восстановить рост - почти 5% по итогам 4 квартала прошлого года. Это, в свою очередь, позволило вдвое поднять минимальную заработную плату, увеличить выплаты врачам на 30% и учителям - на 50%.

Как сообщал УНН, Премьер выступил за модернизацию системы электронного декларирования.

 

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