Курс на імпортозаміщення дозволить отримати національний продукт - В.Гройсман

"Моє завдання - максимальна додана вартість. Продукція має створюватися в Україні. Якщо ми просто беремо сіємо зерно, потім його збираємо, перевалюємо його в портах, і потім вивозимо як сировину, це стримує наше економічне зростання. Нам потрібна готова українська продукція", - наголосив В.Гройсман.

Він зауважив, що в країні є приклади підприємств, де 100% локалізація виробництва забезпечує тисячі робочих місць, реальну роботу та заробітну плату. І саме на таких підприємствах, підкреслив Глава Уряду, створюється національний продукт.

Оглядаючи цехи бронетанкового заводу, В.Гройсман підкреслив, що саме політика імпортозаміщення і розвитку української промисловості, дозволила житомирському оборонному підприємству наростити замовлення в 2,5 рази.

В.Гройсман нагадав, що 2016 року Уряду вдалося стабілізувати макроекономічну ситуацію, відновити зростання – до майже 5% за підсумками 4 кварталу минулого року. Це, у свою чергу, дозволило вдвічі підняти мінімальну заробітну плату, збільшити виплати лікарям на 30% і вчителям – на 50%.

Як повідомляв УНН, Прем'єр виступив за модернізацію системи електронного декларування.