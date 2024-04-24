Купили красивой оберткой голоса депутатов - Южанина о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

Законопроект главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса" разделит предпринимателей на своих и чужих - одни будут иметь преференции, а для других будет действовать закон. Об этом сообщила член налогового комитета Рады Нина Южанина, пишет УНН.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

"Власть продолжает делить бизнес на "свой - чужой", - написала Южанина в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что законопроект предусматривает ряд преференций для избранных. В частности, у тех, кто войдет в "клуб" не будут проводить плановые документальные проверки.

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Кроме того, до 5 дней будут сокращены сроки проведения камеральной и документальной проверок (вместе до 10 дней) для подтверждения бюджетного возмещения НДС.

Также таким предприятиям за 5 дней будут предоставляться индивидуальные налоговые консультации, информация о налоговых рисках и пути их устранения.

"А остальным плательщикам - ЗАКОН", - подчеркнула Южанина.

К тому же, документом предлагается впервые прописать на уровне законодательства критерии рискованности налогоплательщика, применение которых предусмотрено при блокировании налоговых накладных.

"Не соответствуешь критериям НеРисковости (которые регулируются в ручном режиме по известным только налоговой параметрам) - не сможешь быть членом клуба и иметь все вышеперечисленные "плюшки". К сожалению, большинство народных избранников не поняли, как красивой оберткой купили их голоса", - добавила Южанина.

Напомним

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законодательная инициатива главы налогового комитета Рады нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.