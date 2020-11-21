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Купили канистру антисептика и выпили: в РФ умерло семь человек

Купили канистру антисептика и выпили: в РФ умерло семь человек

Киев  •  УНН

 • 23433 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В российской Якутии семь человек умерли после того, как выпили антисептик. Об этом пишет российское госинформагентство "ТАСС", передает УНН.

“19 ноября в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь — с летальным исходом”, — цитирует “ТАСС” региональное управление “Роспотребнадзора”.

Как пишет издание, пока было установлено, что 18 ноября в магазине граждане РФ купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим “кожным антисептиком для обработки рук” и выпили его.

“Остаток антисептика изъяли для экспертизы и доставили в Якутск. 20 ноября было проведено лабораторное исследование пробы антисептика производства индивидуального предпринимателя в Свердловской области. Химанализ установил содержание метанола — 69%”, — говорится в сообщении.

Напомним, из-за массового отравления лицеистов в Харьковской области пострадали 43 человека.

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