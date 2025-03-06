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Культура донатов в компании: опыт Favbet и Favbet Foundation

Киев • УНН

 • 22477 просмотра

Favbet и Favbet Foundation делятся опытом внедрения культуры донатов в корпоративную жизнь. Компания демонстрирует, как благотворительность становится инструментом укрепления команды и помощи обществу.

Культура донатов в компании: опыт Favbet и Favbet Foundation

Сегодня благотворительность как составная часть корпоративной культуры — это уже не просто модный тренд, а настоящая необходимость. Компании, которые последовательно внедряют культуру донатов, не только приносят пользу обществу, но и заметно укрепляют свой коллектив. Они формируют в команде атмосферу доверия и повышают вовлеченность сотрудников в корпоративную жизнь. Таким образом, культура донатов работает на благо всех: общество получает необходимую поддержку, а бизнес — сплоченную и мотивированную команду.

Как развить корпоративную культуру донатов и сделать ее частью бизнес-ДНК компании? Своим опытом поделились компания Favbet и ее благотворительный фонд Favbet Foundation.

Благотворительность как составная часть корпоративной идентичности

Алина Люльчук, менеджер внутренних коммуникаций в Favbet, объясняет, что культура донатов — это мощный инструмент, который дает возможность сотрудникам почувствовать, что их работа имеет более широкий смысл, чем просто достижение бизнес-целей. Когда компания систематически поддерживает социальные инициативы, в ней формируется особая атмосфера, где сотрудники ощущают свою причастность к чему-то большему. Такая атмосфера повышает мотивацию персонала и укрепляет командный дух, что в конечном итоге способствует формированию культуры взаимоподдержки.

По словам Алины, в Favbet донаты воспринимаются не просто как "благотворительность от компании", а как общее дело, к которому присоединяются сами сотрудники. Например, в течение последних нескольких лет к дню рождения компании коллектив Favbet совместно собирает средства на дроны для украинских военных. Позже эти беспилотники передаются на передовую при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation. В этом году команда Favbet также присоединилась к длительному проекту Favbet Foundation по поддержке украинских детских домов: сотрудники исполнили желания более 150 детей, купив для них новогодние подарки из их вишлистов.

"Каждая такая инициатива не только помогает тем, кто в этом нуждается, но и еще больше сплачивает команду, повышает уровень лояльности сотрудников и формирует долгосрочную взаимоподдержку внутри компании", — добавляет Алина.

Почему бизнесу стоит внедрять культуру донатов

Социальная ответственность бизнеса укрепляет внутреннее сообщество компании, улучшает моральный климат в коллективе и способствует привлечению новых талантов. Люди, ищущие работу, все чаще обращают внимание на ценности потенциального работодателя. Алина Люльчук отмечает, что наличие у бизнеса системной благотворительной деятельности может стать именно тем решающим аргументом, который склонит кандидата на его сторону при выборе места работы.

Таким образом, системная благотворительность становится своеобразным мостом между бизнесом и обществом. Она повышает репутацию компании и помогает ей привлекать новых талантливых специалистов и партнеров. Филантропия в бизнесе фактически является инвестицией в человеческий капитал, когда каждый сотрудник ощущает свою причастность к великой общей миссии. Другими словами, поддерживая других, бизнес одновременно инвестирует в собственное развитие и процветание.

Как интегрировать благотворительность в корпоративную ДНК

Алина Люльчук советует начинать с небольших шагов, но подходить к этому серьезно. "Важно не просто провести разовую благотворительную акцию, а сделать помощь другим неотъемлемой частью корпоративной культуры", — подчеркивает она. Стоит определить несколько ключевых направлений или инициатив, которые соответствуют ценностям компании, и постепенно развивать их.

Еще один важный совет — активно привлекать руководство компании к благотворительной деятельности. Руководство должно служить примером для подражания: их личное участие и поддержка инициатив вдохновляет команду на новые свершения. Алина добавляет, что благотворительность должна быть общим делом: руководство должно участвовать на каждом этапе этого процесса.

В Favbet подчеркивают необходимость прозрачности. Команде следует регулярно рассказывать о собранных средствах и делиться реальными историями изменений, которые произошли благодаря совместным усилиям сотрудников.

В целом Алина уверена, что развивать культуру донатов стоит органично, в русле ценностей самой компании. Если бизнес и его руководители сознательно стремятся помогать обществу, то и сотрудники компании склонны активнее участвовать в благотворительности. 

Главное — иметь достаточное количество проектов корпоративной социальной ответственности и своевременно коммуницировать о них команде. Соблюдая эти рекомендации, компания постепенно сделает благотворительность частью собственной ДНК — неотъемлемым элементом своей корпоративной культуры.

Favbet Foundation: Корпоративный фонд с масштабной миссией

Благотворительный фонд Favbet Foundation начал свою деятельность в 2020 году как продолжение социальных инициатив компании в области образования, здравоохранения и спорта. Позже фонд значительно расширился и превратился в большую самостоятельную структуру, а с 2022 года в его составе появился отдельный военный хаб, занимающийся обеспечением потребностей украинской армии.

С начала полномасштабного вторжения, при содействии Favbet Foundation и самой компании, на нужды Вооруженных сил Украины и других сил обороны было передано более 500 единиц автомобильной и специальной техники, 2500 дронов различных модификаций, а также 2000 единиц защитного снаряжения и других крайне необходимых на передовой вещей. На сегодняшний день общая сумма помощи армии с участием компании и фонда превысила 500 млн грн.

Отдельно стоит отметить сотрудничество с фандрайзинговой платформой UNITED24. За последние три года фонд и компания Favbet поддержали большинство ее ведущих проектов: от закупки пикапов для инициативы "Армия дронов" до приобретения беспилотников в рамках двух этапов операции "Единство".

Однако деятельность Favbet Foundation не ограничивается поддержкой армии. Фонд продолжает развивать детский спорт, организовывать образовательные программы и другие гуманитарные инициативы: в частности, запускает бесплатные ІТ-курсы и спортивные секции для детей, а также помогает переселенцам.

Кроме того, за последние три года при содействии фонда в Украину удалось доставить более 500 тонн гуманитарных грузов от европейских благотворительных организаций. Таким образом, фонд не только реагирует на неотложные вызовы войны, но и инвестирует в будущее страны — развитие детей, образование и поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

С 2024 года фонд совместно с Патронатной службой Сил специальных операций Украины "Кревні" реализует проект "Re:start" - комплексную программу реабилитации для раненых военнослужащих.

"Деятельность Favbet Foundation — источник вдохновения для сотрудников компании. Благодаря работе фонда каждый из них может почувствовать свою причастность к позитивным изменениям и увидеть ценность собственных усилий", — отмечает Алина.

Опыт Favbet и Favbet Foundation убедительно доказывает, что культура донатов в компании способна не только приносить реальную пользу обществу, но и вдохновлять и объединять собственную команду, становясь взаимовыгодной стратегией для современного бизнеса и общества.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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