Куликово поле в Одессе снова "заминировали"

Сообщение о заминировании поступило около 16:30.

На месте происшествия работают правоохранители, взрывотехники и кинологи с собакой, работники "скорой", ГСЧС.

Всех людей эвакуировали. Люди возмущались из-за факта эвакуации и не хотели покидать Куликово поле. Сейчас территорию поля окружили правоохранители.

Это уже второй случай "минирования" Куликова поля сегодня. Так, на линию "102" около 12:40 поступило сообщение о первом заминировании. Правоохранители и взрывотехники проверили территорию, никаких взрывных и опасных предметов на месте не нашли. Куликово поле и прилегающую к нему территорию проверяли около 30 минут.