Куликове поле в Одесі знову "замінували"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Вже вдруге за сьогодні в Одесі замінували Куликове поле. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Повідомлення про замінування надійшло близько 16:30.
На місці події працюють правоохоронці, вибухотехніки та кінологи з собакою, працівники “швидкої”, ДСНС.
Всіх людей евакуйовано. Люди обурювалися через факт евакуації і не хотіли покидати Куликове поле. Наразі територію поля оточили правоохоронці.
Це вже другий випадок “замінування” Куликового поля сьогодні. Так, на лінію “102” близько 12:40 надійшло повідомлення про перше замінування. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин.