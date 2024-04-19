Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны

Запад способен быть эффективным в противодействии террору как на Ближнем Востоке, так и в Европе, и имеет для этого необходимый военный и финансовый потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 19 апреля, во время официального визита в Италию, сообщает УНН со ссылкой на прослужбу МИД.

Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны. Это было основной темой переговоров с моими коллегами во время министерской встречи "Группы семи" в Италии - заявил Дмитрий Кулеба.

Он указал, что Запад имеет необходимый военный и финансовый потенциал для противодействия террору как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

Глава МИД Украины отметил, что во время двусторонних встреч дипломаты определили конкретные шаги, которые западные партнеры сделают для помощи Украине.

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