Кулеба едет в Ирак: обсудит развитие политического диалога
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Ирак сегодня, 17 апреля. В Багдаде он планирует обсудить развитие политического диалога, увеличение объемов торговли между странами, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте МИД.
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"Поездка главы МИД Украины на Ближний Восток продолжает стратегию открытия новых горизонтов в мире и создания новых возможностей для украинского государства, бизнеса и граждан", - говорится в сообщении.
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Кулеба проведет переговоры с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Отмечается, что стороны обсудят развитие политического диалога, увеличение объемов торговли и взаимодействие в международных организациях.
Напомним
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани активизировать все имеющиеся механизмы взаимодействия и начать новые.