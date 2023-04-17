Кулеба едет в Ирак: обсудит развитие политического диалога

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"Поездка главы МИД Украины на Ближний Восток продолжает стратегию открытия новых горизонтов в мире и создания новых возможностей для украинского государства, бизнеса и граждан", - говорится в сообщении.

Детали

Кулеба проведет переговоры с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Отмечается, что стороны обсудят развитие политического диалога, увеличение объемов торговли и взаимодействие в международных организациях.

Напомним

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани активизировать все имеющиеся механизмы взаимодействия и начать новые.