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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Кулеба едет в Ирак: обсудит развитие политического диалога

Кулеба едет в Ирак: обсудит развитие политического диалога

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Ирак сегодня, 17 апреля. В Багдаде он планирует обсудить развитие политического диалога, увеличение объемов торговли между странами, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте МИД.

Цитата

"Поездка главы МИД Украины на Ближний Восток продолжает стратегию открытия новых горизонтов в мире и создания новых возможностей для украинского государства, бизнеса и граждан", - говорится в сообщении.

Детали

Кулеба проведет переговоры с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Отмечается, что стороны обсудят развитие политического диалога, увеличение объемов торговли и взаимодействие в международных организациях.

Напомним

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани активизировать все имеющиеся механизмы взаимодействия и начать новые.

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