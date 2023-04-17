Кулеба їде до Іраку: обговорить розвиток політичного діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Іраку сьогодні, 17 квітня. У Багдаді він планує обговорити розвиток політичного діалогу, збільшення обсягів торгівлі між країнами, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті МЗС.
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"Поїздка глави МЗС України на Близький Схід продовжує стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для української держави, бізнесу та громадян", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Кулеба проведе переговори із прем'єр-міністром Мухаммадом Ас-Судані та віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном. Зазначається, що сторони обговорять розвиток політичного діалогу, збільшення обсягів торгівлі та взаємодію в міжнародних організаціях.
Нагадаємо
10 квітня президент України Володимир Зеленський домовився з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові.