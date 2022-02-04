Кулеба и Блинкен обсудили шаги для сдерживания России от дальнейшей агрессии

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудили дальнейшие шаги для сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.