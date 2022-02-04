Кулеба та Блінкен обговорили кроки для стримування Росії від подальшої агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном обговорили подальші кроки для стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.
Повідомляється, що Держсекретар поінформував главу української дипломатії щодо підсумків своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ.
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"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та вихід цієї роботи на завершальний етап", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також сторони обговорили динаміку переговорів у рамках Нормандського формату та висловили сподівання, що Російська Федерація продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.
Міністр висловив вдячність Держсекретареві та американському народу за безпрецедентну допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні для зміцнення обороноздатності нашої держави.
"Держсекретар підтвердив роботу адміністрації Джозефа Байдена щодо надання додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України в умовах негативного впливу безпекових ризиків з боку РФ на її економіку",- зазначається в повідомленні.
Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформації щодо можливої підготовки Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення. Міністр і Держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.
Доповнення
1 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і заявив про готовність продовжити переговори щодо "гарантій безпеки".
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.