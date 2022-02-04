Кулеба та Блінкен обговорили кроки для стримування Росії від подальшої агресії

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном обговорили подальші кроки для стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.