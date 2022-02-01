Блінкен поговорив телефоном з Лавровим. Москва критикує відповіді на "гарантії безпеки", у Вашингтоні готові продовжити переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У вівторок, 1 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і заявив про готовність продовжити переговори щодо "гарантій безпеки". Про це повідомили у Держдепартаменті США, передає УНН.
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“Держсекретар Ентоні Блінкен провів сьогодні бесіду з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити письмову відповідь США на російські пропозиції щодо безпеки. Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки, що ми маємо намір робити у повній координації з нашими партнерами та союзниками”, — йдеться в повідомленні.
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Він також підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та союзи. Держсекретар закликав Росію до негайної деескалації та виведення військ та техніки від кордонів України.
У свою чергу, Лавров заявив, що США у питаннях гарантій безпеки вважають за краще концентруватися на обговоренні важливих, але другорядних питань.
“Коли ми отримали американську реакцію десь тиждень тому, ми приступили до її вивчення, але відразу ж було видно, що американці вважають за краще концентруватися на обговоренні теж по-своєму важливих, але другорядних питань”, — заявив Лавров.
За словами міністра закордонних справ, реакція США на вимогу РФ сумлінно виконувати домовленості щодо неподільності безпеки є негативною.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.