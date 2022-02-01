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Блинкен поговорил по телефону с Лавровым. Москва критикует ответы на "гарантии безопасности", в Вашингтоне готовы продолжить переговоры

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во вторник, 1 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил о готовности продолжить переговоры относительно "гарантий безопасности". Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передает УНН.

Цитата

“Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить письменный ответ США на российские предложения по безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и совместно с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками”, — говорится в сообщении.

Детали

Он также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы. Госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины.

В свою очередь, Лавров заявил, что США в вопросах гарантий безопасности предпочитают концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов.

“Когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов”, — заявил Лавров.

По словам министра иностранных дел, реакция США на требование РФ добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности является отрицательной.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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