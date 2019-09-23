Кулеба рассказал об ожиданиях от визита Североатлантического совета в Киев

Так, Кулеба подтвердил, что в конце октября ожидается визит Североатлантического совета в украинскую столицу.

"Это традиционный формат - Североатлантический совет на уровне послов, Генерального секретаря - то есть такие люди, которые сидят в Брюсселе, принимают непосредственно решение, обсуждают повестку дня Альянса. Их визит будет четким сигналом желания обеих сторон наращивать взаимодействие. Именно по повестке дня работаем, чтобы было максимально содержательное мероприятие", - сказал вице-премьер.

Он также подтвердил намерение приехать лично Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета.