Кулеба розповів про очікування від візиту Північноатлантичної ради до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Візит Північноатлантичної ради до Києва буде чітким сигналом бажання України і НАТО нарощувати взаємодію. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у Києві журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
Так, Кулеба підтвердив, що наприкінці жовтня очікується візит Північноатлантичної ради до української столиці.
"Це традиційний формат – Північноатлантична рада на рівні послів, Генерального секретаря – тобто такі люди, які сидять в Брюсселі, ухвалюють безпосередньо рішення, обговорюють порядок денний Альянсу. Їхній візит буде чітким сигналом бажання обох сторін нарощувати взаємодію. Конкретно по порядку денному працюємо, щоб був максимально змістовний захід", - сказав віце-прем’єр.
Він також підтвердив намір приїхати особисто Генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер майбутній візит Північноатлантичної ради.