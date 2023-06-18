Кулеба прокомментировал заявление пескова о "демилитаризации" Украины

Цитата

«В следующих сериях: Фактически, все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в россии, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать россию сильнее. россия сильна как никогда», - написал Кулеба в Facebook.

Он отметил, что вот почему Украина права, когда говорит партнерам, что путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом.

«Главное для партнеров - не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной россии возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и над восстановлением Украины. Все это будет», - отметил Кулеба.

Дополнение

Песков заявил, что задача «демилитаризации» фактически "во многом выполнена". Он утверждает, что всё меньше и меньше Украина своё оружие использует, и всё больше использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.

Ранее в МИД Украины назвали заявления российского диктатора владимира путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что следует прекратить поставки вооружения Украине для завершения войны, танго на костях.