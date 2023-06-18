Кулеба прокоментував заяву пєскова про «демілітаризацію» України

Цитата

«У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити росію сильнішою. росія сильна як ніколи», - написав Кулеба у Facebook.

Він зазначив, що ось чому Україна права, коли каже партнерам, що путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом.

«Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде», - зазначив Кулеба.

Доповнення

пєсков заявив, що задача «демілітаризації» фактично "багато в чому виконана". Він стверджує, що усе менше і менше Україна свою зброю використовує, і все більше використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу.

Раніше у МЗС України назвали заяви російського диктатора володимира путіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що слід припинити постачання озброєння Україні для завершення війни, танго на кістках.