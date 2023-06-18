Кулеба прокоментував заяву пєскова про «демілітаризацію» України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву пресекретар путіна дмитро пєскова про «демілітаризацію» України та припустив, що росія незабаром може заявити про нібито виконання інших «завдань», які поставив диктатор, передає УНН.
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«У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити росію сильнішою. росія сильна як ніколи», - написав Кулеба у Facebook.
Він зазначив, що ось чому Україна права, коли каже партнерам, що путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом.
«Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде», - зазначив Кулеба.
Доповнення
пєсков заявив, що задача «демілітаризації» фактично "багато в чому виконана". Він стверджує, що усе менше і менше Україна свою зброю використовує, і все більше використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу.
Раніше у МЗС України назвали заяви російського диктатора володимира путіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що слід припинити постачання озброєння Україні для завершення війни, танго на кістках.