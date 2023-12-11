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Кулеба назвал четыре приоритета украинской делегации на заседании глав МИД стран ЕС

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 10:00  •  6898 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сосредоточился на четырех приоритетах на Совете ЕС по иностранным делам: Переговоры о вступлении в ЕС, долгосрочная программа поддержки, финансирование военной помощи и 12-й пакет санкций ЕС против РФ. Кулеба сообщил о прогрессе в проведении законодательных реформ, необходимых для членства в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре приоритета украинской делегации на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, сообщили в МИД, пишет УНН.

Детали

По словам Кулебы, делегация Украины уделит ключевое внимание переговоров и выступлений в Брюсселе четырем приоритетным решением по Украине, которые ожидаются на этой неделе: решение Евросовета об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, одобрение долгосрочной программы поддержки Украины на 2024-2027 годы, финансирование военной помощи для нашего государства и принятие 12 пакета санкций ЕС против рф.

Сегодня я приехал в Брюссель с очень конкретным результатом. Из четырех законов, которые Украина должна была принять в соответствии с докладом Еврокомиссии до марта 2024 года, три были приняты парламентом и подписаны Президентом. Четвертый закон уже зарегистрирован в парламенте и будет принят. Мы рассчитываем, что ЕС примет решение об открытии переговоров о членстве Украины на саммите Европейского Совета уже через несколько дней

- сказал Кулеба.

По словам министра, вторым приоритетом станет наполнение Украинского фонда (Ukraine Facility), который обеспечит надежную и долгосрочную поддержку ЕС для Украины на 2024-2027 годы.

"Еще одной важной темой станет обеспечение наполнения Европейского Фонда мира, чтобы Европейский Союз был способен и в дальнейшем предоставлять Украине необходимое оружие и боеприпасы, усиливать обороноспособность нашего государства в его борьбе против российской агрессии", - подчеркнул глава МИД Украины.

Четвертым приоритетом станет принятие 12-й пакета санкций ЕС для ограничения возможностей рф продолжать агрессию.

Напомним

Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Кулеба назвав чотири пріоритети української делегації на засіданні голів МЗС країн ЄС
Kuleba names four priorities of the Ukrainian delegation at the meeting of EU foreign ministers
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Кулеба назвал четыре приоритета украинской делегации на заседании глав МИД стран ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сосредоточился на четырех приоритетах на Совете ЕС по иностранным делам: Переговоры о вступлении в ЕС, долгосрочная программа поддержки, финансирование военной помощи и 12-й пакет санкций ЕС против РФ. Кулеба сообщил о прогрессе в проведении законодательных реформ, необходимых для членства в ЕС.

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