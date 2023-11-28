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Кулеба будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него лаврова

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 12:14  •  10245 просмотра

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Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел из-за допуска к участию главы мид рф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу мид рф сергея лаврова. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН

Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. (...) Присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения россии в Украину будет только усиливать кризис, в который россия загнала ОБСЕ

- написал Николенко в Facebook.

Детали

По его словам, заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоится 30 ноября - 1 декабря в городе Скопье.

Он отметил, что Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи, которые продемонстрировали высокий профессионализм и непоколебимую преданность защите принципов и обязательств ОБСЕ.

"Мы отдельно благодарны Северной Македонии за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время своего председательства", - отметил Николенко.

При этом в МИД подчеркнули, что россия последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса.

"Прибегая к шантажу и открытым угрозам, рф систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих прихотей и агрессии", - написал Николенко.

Николенко отметил, что "совместными усилиями нужно работать над спасением ОБСЕ от россии, а не отправкой сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, существовавшим до февраля 2022 года, государству, которое развязало самую масштабную со времен окончания Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушило все принципы Хельсинкского заключительного акта".

"Учитывая это, делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. При этом, Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и в дальнейшем работать с партнерами с целью восстановления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского", - сообщил Николенко.

Дополнение

Глава мид рф лавров сообщал, по данным росСМИ, что российская делегация примет участие в заседании ОБСЕ в Скопье, если Болгария откроет воздушное пространство для полета делегации рф.

Впоследствии стало известно, что Болгария открыла свое воздушное пространство для визита лаврова на встречу ОБСЕ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Кулеба бойкотуватиме засідання ОБСЄ через рішення допустити на нього лаврова
Kuleba to boycott OSCE meeting over decision to allow Lavrov to attend
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