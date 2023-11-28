Кулеба будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу мид рф сергея лаврова. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. (...) Присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения россии в Украину будет только усиливать кризис, в который россия загнала ОБСЕ - написал Николенко в Facebook.

Детали

По его словам, заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоится 30 ноября - 1 декабря в городе Скопье.

Он отметил, что Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи, которые продемонстрировали высокий профессионализм и непоколебимую преданность защите принципов и обязательств ОБСЕ.

"Мы отдельно благодарны Северной Македонии за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время своего председательства", - отметил Николенко.

При этом в МИД подчеркнули, что россия последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса.

"Прибегая к шантажу и открытым угрозам, рф систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих прихотей и агрессии", - написал Николенко.

Николенко отметил, что "совместными усилиями нужно работать над спасением ОБСЕ от россии, а не отправкой сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, существовавшим до февраля 2022 года, государству, которое развязало самую масштабную со времен окончания Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушило все принципы Хельсинкского заключительного акта".

"Учитывая это, делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. При этом, Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и в дальнейшем работать с партнерами с целью восстановления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского", - сообщил Николенко.

Дополнение

Глава мид рф лавров сообщал, по данным росСМИ, что российская делегация примет участие в заседании ОБСЕ в Скопье, если Болгария откроет воздушное пространство для полета делегации рф.

Впоследствии стало известно, что Болгария открыла свое воздушное пространство для визита лаврова на встречу ОБСЕ.