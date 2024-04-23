Крупные иностранные компании продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Известные иностранные компании продолжают работать в рф несмотря на агрессию против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

После начала полномасштабной агрессии рф против Украины многие западные компании заявили о намерении прекратить свою деятельность в террористическом государстве. Однако со временем ситуация несколько изменилась: некоторые из этих компаний фактически продолжают работать в рф, а другие, хотя и сократили свое присутствие на российском рынке, не прекратили деятельность окончательно.

Сейчас по данным Киевской школы экономики, более 1600 компаний продолжают свою деятельность на российском рынке. Некоторые из них, такие как Philip Morris, Leroy Merlin, PepsiCo, не попали под международные санкции, поскольку не прямо способствуют российской военной машине.

По данным российского Forbes, даже несмотря на сложную политическую ситуацию и глобальный бойкот бизнеса в связи с агрессивной войной против Украины, некоторые из крупнейших международных компаний продолжают свою деятельность в рф. Вот Топ-10 из них:

1. Leroy Merlin: французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, сохраняет свою позицию на российском рынке, имея доход в размере 4 миллиардов долларов, принадлежит Association Familiale Mulliez.

2. JT Group: японская табачная компания продолжает свою деятельность в рф, обращая внимание на рост объемов доходов во время войны.

3. Philip Morris International: хотя компания обещала выйти из рф в 2022 году, впоследствии изменила свое решение и продолжает работать на российском рынке.

4. PepsiCo: американская корпорация продолжает производство и продажу своей продукции на российском рынке.

5. Auchan: французская розничная сеть, специализирующаяся на продаже продуктов питания, продолжает функционировать на российском рынке.

6. Nestle: швейцарский гигант продолжает продавать свою продукцию в рф, сосредотачиваясь на необходимых товарами.

7. Alibaba: китайский магазин электронной коммерции продолжает свою деятельность через совместное предприятие AliExpress.

8. Unilever: глобальная компания продолжает продажи потребительских товаров на российском рынке.

9. Mondelez: американская компания по производству кондитерских изделий продолжает свою деятельность в рф.

10. Xiaomi: китайский производитель мобильных телефонов продолжает свое присутствие на российском рынке, занимая доминирующую позицию в сегменте смартфонов.

Важно

Экономическое давление на страну-агрессора необходимо по нескольким причинам. Прежде всего, это помогает уменьшить ресурсы, которые используются для поддержки военных операций и агрессивных действий. Отказ от сотрудничества с российскими компаниями лишает кремль финансовых ресурсов, которые используются для финансирования войны в Украине и развития военно-промышленного комплекса.

Во-вторых, экономическое давление может привести к упадку российской экономики, что сделает труднее для кремля финансировать военные операции и развивать вооруженные программы. Уменьшение доступа к иностранным технологиям, товарам и капиталу может привести к ограничениям в способности рф производить новое оружие и развивать свои военные мощности.

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