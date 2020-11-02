Кровь или мазок: что и как сдавать для диагностики коронавируса, объяснила врач-инфекционист

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В условиях обострения эпидемиологической ситуации кроме ПЦР существуют другие альтернативные методы тестирования для диагностики COVID-19. В чем принципиальная разница между доступными в Украине методами и как проходит забор биологического материала - УНН рассказала врач-инфекционист Лариса Мороз.

Так, общеизвестный метод ПЦР-тестирования проводится забором мазка из ротоглотки в первые дни заболевания, пока вирус еще находится в верхних дыхательных путях.

"ПЦР диагностика - это выявление непосредственно самого вируса. Делается в первые дни от начала заболевания. Затем вируса в верхних дыхательных путях может уже не быть. Кроме того, если не тщательно делается забор материала, потому что нужно более чем на 20-25 см погружаться в ротовую полость, он может быть ложноотрицательный", - рассказала она.

Так же берется мазок, когда речь идет об экспресс-тесте на антиген коронавируса. А вот метод тестирования ИФА проводится с помощью забора крови, в которой могут искать как антитела к вирусу, которые вырабатывает организм больного, так и сам антиген коронавируса SARS-CoV-2.

"Тест-системы на антиген подходят для ранней диагностики заболевания, то есть в первые дни он будет положительный. Это именно для раннего выявления заболевания. Антиген - это составляющая вируса, а антитела - это то, что производит организм через неделю-две и больше. Антиген - это мы ищем кусочек вируса в крови, а антитела - это то, что организм вырабатывает в ответ на проникновение вируса в организме. Они тоже оказываются в нашей крови", - пояснила Мороз.

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