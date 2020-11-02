Кров або мазок: що і як здавати для діагностики коронавірусу, пояснила лікар-інфекціоніст

Так, загальновідомий метод ПЛР-тестування проводиться забором мазку з ротоглотки у перші дні захворювання, поки вірус ще знаходиться у верхніх дихальних шляхах.

"ПЛР діагностика – це виявлення безпосередньо самого вірусу. Робиться в перші дні з початку захворювання. Потім вірусу у верхніх дихальних шляхах може вже не бути. Крім того, якщо неретельно робиться забір матеріалу, бо треба більш як на 20-25 см занурюватися у ротову порожнину, він може бути хибнонегативний", - розповіла вона.

Так само береться мазок, коли мова йде про експрес-тести на антиген коронавірусу. А ось метод тестування ІФА проводиться за допомогою забору крові, в якій можуть шукати як антитіла до вірусу, які виробляє організм хворого, так і сам антиген коронавірусу SARS-CoV-2.

"Тест-системи на антиген підходять для ранньої діагностики захворювання, тобто в перші дні він буде позитивний. Це саме для раннього виявлення захворювання. Антиген – це складова вірусу, а антитіла – це те, що виробляє організм за тиждень-два і більше. Антиген – це ми шукаємо шматочок вірусу в крові, а антитіла - це те, що організм виробляє у відповідь на проникнення вірусу в організмі. Вони теж виявляються в нашій крові", - пояснила Мороз.