Кропивничане отправили гуманитарную помощь на восток Украины

Так, активисты, неравнодушные патриоты, жители Кировоградской области, отправили КамАЗ гуманитарной помощи защитникам Украины и украинцая, жителям оккупированных территорий на востоке Украины.

"Призываем украинцев не оставлять без поддержки военных и мирных жителей Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области собрали помощь жителям Балаклейского района Харьковской области, которые пострадали в результате пожара на складах хранения ракетно-артиллерийского вооружения.