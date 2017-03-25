Кропивничане отправили гуманитарную помощь на восток Украины

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 51357 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123060 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182245 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132869 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126441 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118547 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106601 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107623 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103943 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Кропивничане отправили гуманитарную помощь на восток Украины

Кропивничане отправили гуманитарную помощь на восток Украины

Киев  •  УНН

 • 8412 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 марта. УНН. Кропивничане отправили КамАЗ гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий и военным. Об этом поиформировал руководитель Центра помощи участникам АТО в Кировоградской области Вадим Никитин на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Так, активисты, неравнодушные патриоты, жители Кировоградской области, отправили КамАЗ гуманитарной помощи защитникам Украины и украинцая, жителям оккупированных территорий на востоке Украины.

"Призываем украинцев не оставлять без поддержки военных и мирных жителей Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области собрали помощь жителям Балаклейского района Харьковской области, которые пострадали в результате пожара на складах хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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