Кропивничане отправили гуманитарную помощь на восток Украины
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 марта. УНН. Кропивничане отправили КамАЗ гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий и военным. Об этом поиформировал руководитель Центра помощи участникам АТО в Кировоградской области Вадим Никитин на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Так, активисты, неравнодушные патриоты, жители Кировоградской области, отправили КамАЗ гуманитарной помощи защитникам Украины и украинцая, жителям оккупированных территорий на востоке Украины.
"Призываем украинцев не оставлять без поддержки военных и мирных жителей Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Напомним, в Николаевской области собрали помощь жителям Балаклейского района Харьковской области, которые пострадали в результате пожара на складах хранения ракетно-артиллерийского вооружения.