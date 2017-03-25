Кропивничани відправили гуманітарну допомогу на схід України

Так, активісти, небайдужі патріоти, мешканці Кіровоградщини, відправили КамАЗ гуманітарної допомоги захисникам України та українцям, мешканцям територій війни на сході України.

"Закликаємо українців не залишати без підтримки військових та мирних мешканців Донецької та Луганської областей", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, у Миколаївській області зібрано допомогу мешканцям Балаклійського району Харківської області, які постраждали внаслідок пожежі на майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння.