Кропивничани відправили гуманітарну допомогу на схід України
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 березня. УНН. Кропивничани відправили КамАЗ гуманітарної допомоги мешканцям тимчасово окупованих територій та військовим. Про це поіформував керівник Центру допомоги учасникам АТО в Кіровоградській області Вадим Нікітін на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
Так, активісти, небайдужі патріоти, мешканці Кіровоградщини, відправили КамАЗ гуманітарної допомоги захисникам України та українцям, мешканцям територій війни на сході України.
"Закликаємо українців не залишати без підтримки військових та мирних мешканців Донецької та Луганської областей", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, у Миколаївській області зібрано допомогу мешканцям Балаклійського району Харківської області, які постраждали внаслідок пожежі на майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння.