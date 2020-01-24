Крымскому экс-прокурору сообщили о подозрении в государственной измене

"Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему прокурору Роздольнинского района АР Крым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Так, в ходе расследования уголовного производства установлено, что на основании показаний работников так называемого "отдела МВД России по Раздольненскому району" Роздольнинским районным судом постановлен приговор по ст. 319 УК РФ в отношении гражданина Украины и назначено ему наказание в виде 320 часов обязательных работ за якобы унижения представителя "правоохранительного органа" оккупантов во время проведения незаконного обыска.

"В свою очередь прокурор Роздольнинского района, перешедший на службу к оккупантам, понимая незаконность ранее вынесенного приговора суда, вопреки Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конвенции о защите гражданского населения во время войны, требовал изменения наказания по указанному приговору с 320 часов обязательных работ на более строгое наказание в виде 40 суток лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что как результат, суд удовлетворил ходатайство указанного прокурора и изменил наказание гражданину Украины, чем нарушил право украинца на свободу и личную неприкосновенность и справедливый суд.

Напомним, сообщено о подозрении 16 участникам "Самообороны Крыма".