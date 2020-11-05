Кремль прокомментировал "План действий по Донбассу": мы не знаем был ли он передан в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что “не обладает информацией, был ли предложенный Киевом план действий по достижению мира на востоке Украины” передан Москве, пишет УНН со ссылкой на его брифинг, который цитирует агентство ТАСС.
“Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю”, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг.
Представитель Кремля также затруднился сказать, был ли этот план изучен российской стороной. Тем не менее, он подчеркнул, что это “безусловно, необходимо для того, чтобы сформулировать позицию”. “Но первая реакция, которую я вам озвучил, сама, что называется, напрашивается”, — добавил Песков.
Песков добавил при этом, что встреча “нормандской четверки” ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения “Минска-2”.
“Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата”, — сказал Песков в беседе с журналистами. По его словам, “результат как минимум должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств”.
Представитель Кремля отметил, что к договоренностям, ранее достигнутым, “можно отнести те договоренности, которые были достигнуты два года тому назад в Париже”. “Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня”, — сказал пресс-секретарь российского президента.
Представитель Кремля также отметил, что предложение Украины о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы якобы “расходится с минскими договоренностями”.
“Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в минских договоренностях”, — сказал он. “То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с минским комплексом мер”, — прокомментировал он озвученный тезис о готовности Украины провести выборы в регионе 31 марта 2021 года при условии проведения демилитаризации Донбасса и восстановления контроля на совместном участке границы с Россией.
Напомним, ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного “Плана действий по Донбассу”.