Кремль прокомментировал "План действий по Донбассу": мы не знаем был ли он передан в Москву

“Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю”, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

Представитель Кремля также затруднился сказать, был ли этот план изучен российской стороной. Тем не менее, он подчеркнул, что это “безусловно, необходимо для того, чтобы сформулировать позицию”. “Но первая реакция, которую я вам озвучил, сама, что называется, напрашивается”, — добавил Песков.

Песков добавил при этом, что встреча “нормандской четверки” ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения “Минска-2”.

“Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата”, — сказал Песков в беседе с журналистами. По его словам, “результат как минимум должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств”.

Представитель Кремля отметил, что к договоренностям, ранее достигнутым, “можно отнести те договоренности, которые были достигнуты два года тому назад в Париже”. “Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня”, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Представитель Кремля также отметил, что предложение Украины о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы якобы “расходится с минскими договоренностями”.

“Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в минских договоренностях”, — сказал он. “То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с минским комплексом мер”, — прокомментировал он озвученный тезис о готовности Украины провести выборы в регионе 31 марта 2021 года при условии проведения демилитаризации Донбасса и восстановления контроля на совместном участке границы с Россией.

Напомним, ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного “Плана действий по Донбассу”.