Кремль прокоментував "План дій по Донбасу": ми не знаємо чи був він переданий у Москву

“Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план якось переданий російській стороні. Я цього просто не знаю”, — сказав він, відповідаючи на питання журналістів у четвер.

Представник Кремля також не зміг сказати, чи був цей план вивчений російською стороною. Тим не менш, він підкреслив, що це “безумовно, необхідно для того, щоб сформулювати позицію”. “Але перша реакція, яку я вам озвучив, сама, що називається, напрошується”, — додав Пєсков.

Пєсков додав при цьому, що зустріч “нормандської четвірки” заради самої зустрічі безглузда, результатом має стати як мінімум підведення підсумків виконання “Мінська-2”.

“Зустріч глав держав заради зустрічі відбуватися не може. Вона може і повинна відбуватися заради певного результату”, — сказав Пєсков в бесіді з журналістами. За його словами, “результат як мінімум повинен полягати в підведенні підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей між главами держав і урядів”.

Представник Кремля зазначив, що до домовленостей, раніше досягнутих, “можна віднести ті домовленості, які були досягнуті два роки тому в Парижі”. “Якщо побіжно ознайомитися з доступним для публіки текстом документу, то можна констатувати, що далеко не всі пункти були реалізовані за станом на сьогодні”, — сказав прес-секретар російського президента.

Представник Кремля також зазначив, що пропозиція України про проведення виборів на Донбасі при демілітаризації регіону і передачі кордону нібито “розходиться з мінських домовленостей”.

“Наскільки я розумію, там мова йде про зовсім інший субстанції, яка не збігається зі змістом і послідовності, зафіксованих в мінських домовленостях”, — сказав він. “Те, що ви згадали, говорить про певні розбіжності з мінським комплексом заходів”, — прокоментував він озвучену тезу про готовність України провести вибори в регіоні 31 березня 2021 року за умови проведення демілітаризації Донбасу і відновлення контролю на спільній ділянці кордону з Росією.

Нагадаємо, раніше українська сторона в Тристоронньої контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій по Донбасу”.