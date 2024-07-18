Ограничивая доступ к более защищенным западным социальным платформам, кремль таким образом пытается создать атмосферу страха среди тех, кто может стать его критиком. Об этом сообщает Минобороны Великой Британии со ссылкой на данные разведки, пишет УНН.

Детали

По данным британской разведки, российские власти начали замедлять трафик в мессенджере WhatsApp. Официально это объясняется необходимостью ограничить возможности экстремистских группировок общаться. Однако реальной целью, вероятно, является ограничение коммуникации оппозиции и антивоенных активистов.

Кроме того, 12 июля российские СМИ сообщили о намеренном замедлении трафика YouTube со стороны российского правительства. Ожидается, что Кремль может полностью заблокировать доступ к этой платформе в сентябре 2024 года. YouTube активно использовался оппозицией, в частности покойным алексеем навальным, для критики российских властей и распространения альтернативных взглядов.

В британской разведке отметили, что эти меры являются частью общей тенденции к усилению государственного контроля над СМИ и информацией в россии. Цель таких действий - ограничить доступ населения к независимым источникам информации и обеспечить, чтобы российское население имело доступ только к СМИ, которые соответствуют правительственной идеологии.

Эти ограничения доступа к платформам социальных сетей, вероятно, призваны гарантировать, что российское население сможет получить доступ только к СМИ, которые соответствуют идеологии, контролируемой правительством. Ограничивая более безопасные средства частного общения, правительственный надзор за потенциальными инакомыслящими облегчится и создаст атмосферу страха среди тех, кто может критиковать режим, говорится в сообщении.

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